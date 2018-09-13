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В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"

Военная служба
19:41 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: http://podrobnosti.ua/

Новости Украины: Вчера, 12 сентября 2018 Президент Украины подписал Указ № 277 "О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины".

Указ Президента о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ издан с целью приведения порядка прохождения военной службы в Вооруженных Силах в соответствии с требованиями законов Украины. Об этом сообщил Департамент кадровой политики Министерства обороны Украины, передает УНН.

В частности, по информации Минобороны указом Президента предусмотрено следующее:

1. Усовершенствован порядок заключения с гражданами контрактов о прохождении военной службы в особый период путем перехода от бессрочных контрактов к контрактам с определенным сроком.

2. Разрешено поощрять участников боевых действий путем присвоения воинских званий на одну ступень выше и вне зависимости от занимаемых должностей и срока выслуги в воинском звании.

3. Расширены полномочия:

- командующих видов Вооруженных Сил о присвоении воинских званий и увольнения с военной службы в воинских званиях до подполковника включительно;

- командующих войск оперативных командований об увольнении с военной службы военнослужащих, занимающих должности от командиров батальонов, соответствующих им и низших;

- командиров отдельных батальонов об увольнении с военной службы всех лиц сержантского и старшинского состава.

4. Даны полномочия командующим десантно-штурмовой войск и Сил специальных операций Вооруженных Сил присваивать воинские звания и увольнять военнослужащих с военной службы до подполковника включительно после объявления демобилизации.

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5. Усовершенствован порядок прохождения военной службы в воинских частях, выполняющих задачи в районах ведения военных (боевых) действий за счет:

- введения основания для назначения на должности в случае проведения замены для комплектования должностей;

- введения основания для командировки военнослужащих для временного комплектования вакантных должностей;

- упрощения порядка предоставления отпусков военнослужащим, командировки для временного комплектования вакантных должностей.

6. Усовершенствован порядок присвоения воинских званий офицерского состава. С этой целью сокращено до 1 года срок выслуги в воинском звании "младший лейтенант" и введено присвоение военнообязанным воинских званий запаса после прохождения ими сборов.

Напомним, в понедельник 10 сентября Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ об увольнении военнослужащих срочной службы в запас и проведения очередных призывов в 2018 году, согласно которому срок осеннего призыва увеличен с двух до трех месяцев.

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Новости Украины, Министерство обороны Украины, Петр Порошенко, Президент Украины, Указ Президента Украины, Украина.
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