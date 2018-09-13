Пресс-секретарь МИД назначена послом Украины в Эстонии

Президент Петр Порошенко назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Назначить Бецу Марьяну Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Эстонской Республике", - говорится в документе.

На дипломатической службе в МИДе Беца работает с 2001 года. В 2001-2005 и 2009-2012 годах она работала на дипломатических должностях в Договорно-правовом департаменте МИД Украины.

Дважды Беца работала за границей с 2005 до 2009 года - в посольстве Украины в Королевстве Нидерланды, а с 2012 по июнь 2015 года - в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене (вопросы ОБСЕ).