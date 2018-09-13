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Завтра суд Киева продолжит заслушивать защиту Януковича

Виктор Янукович
21:13 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Завтра, 13 сентября, суд Киева продолжит заслушивать защиту Виктора Януковича.

Шевченковский районный суд Киева завтра в 10:00 продолжит заслушивание выступления защиты экс-президента Виктора Януковича в судебных прениях, передает корреспондент УНН.

"Суд объявляет перерыв до завтра на 10:00. Виктор Федорович Янукович через средства массовой информации также приглашен завтра в судебное заседание на 10:00", - сказал председательствующий судьи Владислав Девятко.

Стоит отметить, что в ходе сегодняшнего заседания адвокат Януковича Александр Байдык в течение более шести часов приводил суду примеры нарушений, которые были допущены в отношении его подзащитного как во время досудебного, так и во время судебного следствия.

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В частности, по его словам, осуществлялось воспрепятствование подозреваемому в предоставлении объяснений и показаний, его незаконно было объявлено в розыск, суд дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование, не учитывая отсутствия Януковича в судебном заседании и то, что статуса "подозреваемый" у него не было из-за невручения официально ему соответствующего уведомления.

Однако, по мнению защитника, суд безосновательно отказал Януковичу в личном присутствии в судебном заседании. А заявления о его уклонении от ответственности не соответствуют действительности.

Адвокат отметил, что обвинительный акт в отношении Януковича был составлен с нарушениями сроков - после объявления о завершении расследования. Кроме того, Януковичу отказано в праве на справедливый суд.

Также Байдык заявил, что назначение коллегии судей Оболонского суда для рассмотрения дела произошло "в ручном" режиме - по указанию, а не с помощью автоматизированной систестемы распределения дел, а заочное осуждение назначено безосновательно, "поскольку Янукович Виктор Федорович неоднократно выражал готовность представить свои объяснения".

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Новости Украины, Виктор Янукович, Защита Януковича, Киев, Шевченковский районный суд Киева.
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