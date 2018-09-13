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Стало известно, когда в МИД Украины проведут гендерный аудит

Павел Климкин
22:00 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: МИД Украины

Новости Украины: Целью присоединения МИД к движению HeForShe является не достижение арифметических гендерных показателей, а борьба "за равные возможности, за ценности, за право раскрыться на свой максимум".

В 2019 в Министерстве иностранных дел Украины в сотрудничестве с Представительством ООН Женщины будет проведен гендерный аудит, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

В пресс-службе отметили, что в декабре 2018 года вступит в силу новый Закон Украины "О дипломатической службе".

"В ходе его имплементации особое внимание будет уделено обеспечению прав женщин. С этой целью в 2019 году в МИД в сотрудничестве с Представительством ООН Женщины будет проведен гендерный аудит", — говорится в сообщении.

Его результаты, как отметил министр иностранных дел Павел Климкин, "позволят не только оценить, насколько нам удалось продвинуться на пути к гендерному равенству в Министерстве, но и в случае необходимости выработать комплекс мер, направленных на совершенствование ситуации".

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Отметим, что 12 сентября в Министерстве иностранных дел Украины состоялась торжественная церемония присоединения Министерства к международному движению за гендерное равенство HeForShe. Во время мероприятия Представитель ООН Женщины Анастасия Дивинская передала министру иностранных дел Украины Павлу Климкину памятную табличку о присоединении МИД к всемирному движению.

По информации пресс-службы, в своем выступлении Климкин отметил, что решение присоединиться к международному движению за гендерное равенство — "... это сознательный выбор, ведь для команды Министерства равные возможности — безусловный приоритет. Этот вопрос достоинства, самоуважения и гордости за наши общие успехи".

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Новости Украины, HeForShe, Гендерный аудит, МИД, МИД Украины, Павел Климкин, Украина.
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