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Омелян намерен судиться с НАБУ

Владимир Омелян
23:09 Чт, 13 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Омелян отверг обвинения НАБУ в незаконном обогащении и намерен судиться с Бюро.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, которому НАБУ вручило подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений, будет защищать свою честь и достоинство в суде.

Об этом он заявил на брифинге.

"Я буду защищать свое имя, честь и достоинство законным способом... Теперь я должен тратить свое время, искать адвокатов, оплачивать их услуги, доказывать, что я невиновен", - сказал Омелян.

При этом Омелян опроверг тезисы из предъявленного ему подозрения НАБУ, в частности о незаконном обогащении.

"Там (в подозрении НАБУ - ред.) есть основные три тезиса, тезиса о незаконном обогащении. Взяли мои официальные доходы из деклараций с 2000 по 2018 год. Затем взяли мои условные расходы и сказали, что они превышают доходы, по-видимому, на тысяч 500-800, не выяснив у меня. Просто голословный вывод. Он был необходим только для одного, потому что если идти с подозрением по автомобилю и по дому, то это выглядело бы смешно, а так незаконное обогащение звучит очень красиво и помпезно", - сказал Омелян.

Он добавил, что подозрение в части автомобиля "не стоит выеденного яйца".

"Было бы достаточно спросить у моих водителей, я все время пользуюсь служебным автомобилем, я все время рядом с водителями. Конечно, можно допустить идею, что я сижу за рулем BMW брата и вожу своего водителя с работы на заднем сидении, но она будет несколько абсурдной", - сказал Омелян.

Он добавил, что автомобиль BMW купил его брат, который работает в иностранной компании более 10 лет и получает зарплату в десять раз больше, чем министр.

"В 2017 году мы переехали за город, у меня было старое Volvo, не пригодное для более длинных расстояний. Именно поэтому я попросил своего брата и мы взяли в пользование и отметили в декларации, что мы используем этот автомобиль", - сказал он.

Кроме того, как сказал министр, в доме, на который НАБУ указывает, что в е-декларации за 2015 год не были указаны расходы на аренду, то, по словам Омеляна, он находился там в течение "каждого месяца в течение 2012-2018 лет". "С 2017 года я его арендую официально, подписали договор об аренде и отметил это в декларации", - сказал министр.

14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения

Как сообщалось, в четверг, 13 сентября, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило министру инфраструктуры Омеляну подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

По данным НАБУ, Омелян, который с 2000 года состоит на государственной службе, с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы составили только в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года по меньшей мере 3,45 млн грн.

Также детективы НАБУ выяснили, что "в 2015 году, состоя в должности заместителя министра инфраструктуры Украины, должностное лицо приобрело в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы". Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличности в сумме 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Общая стоимость таких активов на тот момент составляла 4,2 млн грн. Кроме того, следствие установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации. В е-декларации за 2015 год стоимость незадекларированных министром активов, которые находятся в собственности или пользовании, а также расходов составляла по меньшей мере 3,034 млн грн, в 2016 - более 8,024 млн грн.

"В декларации за оба года должностное лицо умышленно не внесло информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является и который находился в его владении и пользовании", - заявляет НАБУ.

Также, по данным Бюро, не отображены в е-декларации за 2015 год расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Кроме того, по данным НАБУ, "министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году".

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Новости Украины, Владимир Омелян, Министр инфраструктуры, НАБУ, Суд.
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