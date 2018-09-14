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Кличко заявил, что не собирается идти в президенты

Виталий Кличко
06:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Свое решение Виталий Кличко объяснил намерением сосредоточиться на исполнении обязанностей мэра столицы.

Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах.

"Будет нечестным скакать с одной должности на другую", - сказал мэр журналистам в кулуарах форума YES в Киеве.

В то же время он не исключил, что после выполнения поставленных задач в столице, он сможет предложить применить свой опыт "в каждом городе".

Кличко также уклонился от прямого ответа на вопрос, поддержит ли он действующего президента Петра Порошенко на выборах 2019 года. Мэр пообещал озвучить свое решение после официального выдвижения Порошенко на второй президентский срок.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Выборы президента, Мэр Киева, Президент Украины.
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3 Комментария
  • В.Конотопец 14.09.2018 08:10

    В президенты??? Тогда уж точно нокаут обеспечен уже в первом раунде.

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  • семен буденный 14.09.2018 07:47

    Этот клоун с одной извилиной, которая ниже спины, пусть вначале горячую воду даст в дома, да порядок наведет в КиевводоканалеЮ

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  • Гонта 14.09.2018 07:15

    Киевляне ему уже давно сказали, куда он должен идти...

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