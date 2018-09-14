Кличко заявил, что не собирается идти в президенты

Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах.

"Будет нечестным скакать с одной должности на другую", - сказал мэр журналистам в кулуарах форума YES в Киеве.

В то же время он не исключил, что после выполнения поставленных задач в столице, он сможет предложить применить свой опыт "в каждом городе".

Кличко также уклонился от прямого ответа на вопрос, поддержит ли он действующего президента Петра Порошенко на выборах 2019 года. Мэр пообещал озвучить свое решение после официального выдвижения Порошенко на второй президентский срок.