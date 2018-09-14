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Суд Киева начал избирать меру пресечения Омеляну

Владимир Омелян
11:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 14 сентября, Соломенский райсуд Киев начал избирать меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении.

В зале Соломенского райсуда в Киеве присутствует сам Омелян, его адвокат Александр Лысак, а также прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

Как сообщалось, НАБУ 13 сентября сообщило о подозрении в незаконном обогащении министру инфраструктуры Омеляну.

 

По данным следствия, расходы Омеляна не соответствуют его официальным доходам. Отмечается, что он с 2000 года находится на государственной службе. А в период с 1.01.2000 по 26.04.2018 получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили только в период с 2008 по 26.04.2015 года минимум 3,45 млн грн.

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Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличности в сумме 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов на тот момент составляла 4 230 500 грн.

Кроме того, следствие установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления. Так, в е-декларации за 2015 год стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла минимум 3,034 млн грн, в 2016 – более 8,024 млн грн.

В НАБУ утверждают, что в декларации за два года чиновник умышленно не внес сведения о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является и который находился в его владении и пользовании. Не отражены в е-декларации за 2015 год расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Кроме того, по данным НАБУ, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

Сам Омелян заявил, что выдвинутое ему подозрение сфабриковано.

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Новости Украины, Владимир Омелян, Киев, Соломенский райсуд Киева, Суд Киева, Украина.
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