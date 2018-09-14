НАБУ подозревает замглаву СБУ в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объяснило, за что подготовило уведомление о подозрении в незаконном обогащении первому заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине.

"По версии следствия, чиновник СБУ в период с 26 апреля 2015 по 31 декабря 2016, не имея предварительно полученных доходов, позволяющих ему в дальнейшем сэкономить денежные средства для приобретения активов в значительном размере, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3,760 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами", - сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу.

По информации Нацбюро, во время досудебного расследования детективы установили, что в период с 26 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года сотрудник СБУ приобрел в общую собственность активы и совершил расходы в размере не менее 6,4 млн грн грн.

"Среди прочего, речь идет о новом внедорожнике Land Rover Range Rover Sport, 2015 года выпуска, автомобиль Mercedes-Benz V250 2016 года выпуска, земельные участки в пригороде Киева площадью 0,1011 га и 0,1072 га, квартиру, рядом с указанными земельными участками. В то же время, официальный доход первого заместителя руководителя СБУ и членов его семьи в период с 25.04.2015 по 31.12.2016 составил 2,6 млн грн, в том числе с учетом продажи предварительно приобретенного автомобиля Jeep Grand Cherokke 4wd", - сказано в сообщении.

В Бюро подчеркивают, что, таким образом, по версии следствия первый замглавы СБУ совершил тяжкое коррупционное преступление, предусмотренное ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Во время досудебного расследования детективы НАБУ проанализировали также доходы и расходы должностного лица СБУ за все время его трудовой деятельности, чтобы определить, имел ли он и члены его семьи возможности накопить сбережения для приобретения активов в дальнейшем.

"По данным следствия, эта служебное лицо, которое с 1994 года и до сих пор проходит военную службу в органах Службы безопасности Украины, в период с 1 января 1999 года по 25 апреля 2015 года получило вместе с лицом, с которым имеет общий с 2011 года быт, совокупный доход в размере около 2,8 млн грн. Тогда как расходы в этот же период составляли не менее 4,83 млн грн, из которых 4,1 млн грн потрачены на приобретение движимого имущества, в том числе новых автомобилей Toyota Venza, Toyota Siena, Porche Cayenne, Toyota Highlander, Jeep Grand Cherokke 4wd, Volkswagen Multivan и Mazda CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD", - сказано в сообщении НАБУ.

Поэтому, по состоянию на 26 апреля 2015 года ни у указанного чиновника СБУ, ни у лица, с которым он проживал одной семьей с совместимыми малолетними детьми, не было официальных доходов, позволяющих им сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере" подчеркивают в Бюро.

Указанные факты детективы НАБУ bpложили в сообщении о подозрении первому заместителю главы СБУ, которое 7 сентября 2018 направили на согласование прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В НАБУ подчеркнули, что вынуждены сообщить о подготовке сообщения о подозрении должностному лицу СБУ, "поскольку сведения, составляющие тайну досудебного следствия, по неизвестным для Нацбюро причинам приобрели известность и были получены должностным лицом СБУ, законность действий которого проверяется детективами в указанном досудебном расследовании".

"По странному стечению обстоятельств это произошло практически сразу после направления соответствующих процессуальных документов на согласование в Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - отметили в Бюро.

Как сообщалось, 13 сентября стало известно, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина подал заявление в Генеральную прокуратуру Украины о том, что детектив НАБУ составил относительно него сообщение о подозрении на основании заведомо недостоверных данных

"Как мне стало известно от моих адвокатов, текст подозрения основывается исключительно на заведомо недостоверных данных относительно моего совместного проживания с гражданкой О.В. в период с 2010 по конец 2016 года и выдумок детективов относительно возможного наличия у меня и О.В. совместного имущества", - пишет он.

П.Демчина утверждает, что детективу НАБУ на момент составления текста подозрения было точно известно об отсутствии между ним и гражданкой О.В. семейных отношений с марта 2012 года, о чем есть определение суда Владимирецкого районного суда Ровенской области.

Кроме того, как утверждает первый зам главы СБУ, на протяжении всего срока следствия (более 18 месяцев) детективы НАБУ не приняли мер относительно установления его настоящего места жительства, а именно не были допрошены его соседи и охранники жилого комплекса в с.Петропавловская Борщаговка Киевской области, где проживает П.Демчина.

"Учитывая вышеизложенное, в действиях старшего детектива С.Яндюка присутствуют признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренных ст.366 (служебный подлог), ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), и ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) Уголовного кодекса Украины.

П.Демчина попросил зарегистрировать его заявление в ЕРДР и провести досудебное расследование.