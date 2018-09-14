В ВР зарегистрирован проект закона о противоминной деятельности

В парламенте зарегистрирован проект закона № 9080 о противоминной деятельности, со ссылкой на сайт ВРУ передает УНН.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он предлагает осуществлять противоминную деятельность планово в рамках выполнения Плана по имплементации Национальной стратегии противоминной деятельности, подлежит ежегодному пересмотру с учетом результатов реализации определенных мероприятий.

"Для организации выполнения мероприятий Плана по имплементации Национальной стратегии противоминной деятельности и организации и контроля за выполнением работ по гуманитарному разминированию Кабинетом Министров Украины образуется Национальное агентство по противоминной деятельности", - говорится в пояснительной записке.

Добавим, что отдельный раздел законопроекта посвящен вопросам социальной защиты лиц, осуществляющих мероприятия по гуманитарному разминированию и лиц, которые приравниваются к ним. Предлагается установить, что лица, осуществляющие мероприятия по гуманитарному разминированию, подлежат обязательному страхованию в порядке, определенном Законом Украины "О страховании". На законодательном уровне предлагается решить вопрос пенсионного обеспечения указанных лиц, и право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Законопроект определяет размеры единовременного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности как саперам, так и пострадавшим лицам. Выплата единовременного денежного пособия осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.