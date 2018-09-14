Кучма дал неутешительный прогноз по обмену заложников

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не ожидает обмена заложников до президентских выборов в Украине в 2019 году.

"Я не думаю, что какие-то обмены будут до выборов президентских", - сказал он журналистам в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

Голосование на выборах президента Украины пройдет 31 марта 2019 года, выборы Верховной Рады - 27 октября 2019 года.

27 декабря 2017 года на КПВВ Майорск в районе Горловки состоялся масштабный обмен заложниками - 74 украинца обменяли на 306 боевиков.