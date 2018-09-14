Кремль будет пытаться сорвать голосование в Раде по ОРДЛО

Намерение провести выборы в ОРДЛО усложнит дискуссию в Верховной Раде по голосованию за продление действия закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, Москва нацелена сорвать его, заявляет первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Москва демонстрирует нулевой прогресс в выполнении минских соглашений, а назначение на ноябрь 2018 года так называемых "выборов" в фейковых республиках значительно усложняет минский процесс (потому что полностью противоречит минским соглашениям, и будущую дискуссию в ВР относительно пролонгации закона", - написала она на своей странице в Facebook.

"Это, кстати, также одна из целей Москвы – усложнить дискуссию в украинском парламенте, чтобы сорвать голосование и потом обвинять Украины в отступлении от минских соглашений. А адвокаты РФ в определенных европейских странах это радушно подхватят и будут требовать снять санкции, - заявила первый вице-спикер.

По итогам встречи специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера с руководством Рады и представителями фракций И.Геращенко сообщила, что обсуждали, в том числе перспективы пролонгации парламентом закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО.

По словам первого вице-спикера, на встрече К.Волкера и украинских парламентариев обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью, гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму. Обсудили также риски политического проекта "Северный поток – 2", возможные провокации в РФ в Азовском море и попытки, попытки Москвы вмешаться в избирательную кампанию в Украине.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах введения миротворческой миссии и ситуации с освобождением заложников.