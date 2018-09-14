День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина получит €1 млрд кредита от МВФ после выполнения 18 реформ
Украина получит €1 млрд кредита от МВФ после выполнения 18 реформ
Новости: Черныш: РФ в Крыму паразитирует на украинском сырье
Черныш: РФ в Крыму паразитирует на украинском сырье
Новости: Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче
Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче
Новости: Олег Винник порадовал поклонников новым снимком
Олег Винник порадовал поклонников новым снимком
X

Замгенсека Столтенберга: Не НАТО расширяется на восток, это восток на НАТО

Украина НАТО
16:27 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Заместитель Столтенберга верит в полноценное членство Украины в НАТО и считает, что Россия не должна вмешиваться в будущее соседних стран.

Заместитель генсека НАТО по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альваргонсалес верит, что Украина приобретет полноценное членство в Альянсе, хотя и признает, что путь к этому будет нелегким.

Об этом он заявил в выступлении на ежегодной конференции YES, сообщает корреспондент.

"Что касается Украины, то в 2008 году на саммите в Бухаресте был достигнут компромисс, который был подтвержден в этом году в Брюсселе и Украина была признана страной-аспирантом. Приобрести полноценное членство в Альянсе ей будет трудно, но мы все надеемся, что это станет реальностью", - сказал Альваргонсалес.

Он добавил, что НАТО должно помочь Украине достичь этой цели, и Альянс это делает, оказывая помощь в глубоких и важных реформах, которые делают Украину сильнее перед лицом тех вызовов, с которыми она сталкивается.

Относительно противодействия России сближению Украины и Грузии с НАТО, заместитель генсека отметил, что в Москве считают, что могут не только вмешиваться во внутренние дела кого-либо из соседей, но и определять их будущее.

"Если Россия возражает против того, чтобы эти страны становились ближе к Брюсселю, потому что они, якобы, становятся опасными для нее, я бы посоветовал ей посмотреть на это под другим углом зрения. Я бы сказал, что это не НАТО расширяется на восток, это восток на НАТО, потому что видит в Альянсе большую гарантию безопасности, процветания и демократии. И Россия должна подумать о том, что побуждает эти страны принимать такие решения, а мы должны поддерживать свободу выбора стран, которые определили собственное будущее", - отметил Альваргонсалес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Алехандро Альваргонсалес, Йенс Столтенберг, НАТО, РФ, Украина, Украина-НАТО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко о прощании с Россией: "До свидания, наш ласковый Мишка" Суд Киева начал избирать меру пресечения Омеляну Порошенко сообщил, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок

Последние новости

Диета 2018: фруктовая диета для очищения организма Синхронизация ЛЭП в ЕС: в Брюсселе одобрили технический сценарий BMW представила новую модификацию X2
Сегодня читают
01 Погода на выходные: Украину накроет летняя жара
02 РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
03 Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине
04 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
05 В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
Новости сегодня
17:12 Дефицит внешней торговли Украины достиг $4 млрд
17:07 Веселая пятница: смешные фото для тех, кто готов зажигать
17:04 Кабмин не планирует отстранять Омеляна от должности на время следствия
17:00 Головкин - Альварес: лучшие удары боксеров (Видео)
17:00 Ученые пересмотрели гипотезу происхождения Британских островов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Новости: Порошенко выступит в Раде 20 сентября
Порошенко выступит в Раде 20 сентября
Новости: Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки
Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки
Новости: Маникюр 2018: изумительный маникюр для самых смелых (Фото)
Маникюр 2018: изумительный маникюр для самых смелых (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь