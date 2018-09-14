Замгенсека Столтенберга: Не НАТО расширяется на восток, это восток на НАТО

Заместитель генсека НАТО по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альваргонсалес верит, что Украина приобретет полноценное членство в Альянсе, хотя и признает, что путь к этому будет нелегким.

Об этом он заявил в выступлении на ежегодной конференции YES, сообщает корреспондент.

"Что касается Украины, то в 2008 году на саммите в Бухаресте был достигнут компромисс, который был подтвержден в этом году в Брюсселе и Украина была признана страной-аспирантом. Приобрести полноценное членство в Альянсе ей будет трудно, но мы все надеемся, что это станет реальностью", - сказал Альваргонсалес.

Он добавил, что НАТО должно помочь Украине достичь этой цели, и Альянс это делает, оказывая помощь в глубоких и важных реформах, которые делают Украину сильнее перед лицом тех вызовов, с которыми она сталкивается.

Относительно противодействия России сближению Украины и Грузии с НАТО, заместитель генсека отметил, что в Москве считают, что могут не только вмешиваться во внутренние дела кого-либо из соседей, но и определять их будущее.

"Если Россия возражает против того, чтобы эти страны становились ближе к Брюсселю, потому что они, якобы, становятся опасными для нее, я бы посоветовал ей посмотреть на это под другим углом зрения. Я бы сказал, что это не НАТО расширяется на восток, это восток на НАТО, потому что видит в Альянсе большую гарантию безопасности, процветания и демократии. И Россия должна подумать о том, что побуждает эти страны принимать такие решения, а мы должны поддерживать свободу выбора стран, которые определили собственное будущее", - отметил Альваргонсалес.