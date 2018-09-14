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Климкин о состоянии Сенцова: Ситуация действительно критическая

Павел Климкин
16:59 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Подробности о состоянии здоровья Сенцова реально неизвестны, но МИД Украины прикладывает все усилия ради освобождения Олега.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что подробности о состоянии здоровья незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова реально неизвестны.

Как передает корреспондент, об этом дипломат сказал журналистам.

Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель продолжают говорить с РФ об освобождении Сенцова. Также он сказал, что происходят "еще некоторые контакты", о которых он не может рассказать.

"Ситуация действительно критическая, поскольку мы не знаем реально деталей состояния Олега, и поэтому, очень надеемся, что Россию, и в частности российского президента, в этом удастся дожать", - сказал Климкин.

Глава МИД заверил, что украинская сторона предприняла все возможные меры для освобождения Сенцова.

Как сообщалось, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

10 сентября в Facebook сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что режиссер потерял надежду на возвращение в Киев и написал завещание на свои произведения в случае смерти. Также режиссер написал, что у него возникла гипоксия - это недостаток кислорода в органах, в основном в сердце и мозге, туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют.

11 сентября адвокат Дмитрий Динзе заявил, что после 120 дней голодовки в организме Сенцова произошли необратимые изменения, он медленно угасает.

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Новости Украины, МИД Украины, Олег Сенцов, Павел Климкин, Политзаключенные.
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