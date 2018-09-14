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Климкин рассказал о теме переговоров "нормандской четверки"

Павел Климкин
17:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о предстоящей встрече политических директоров стран "нормандской четверки".

Политические директора стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) на предстоящей встрече обсудят формат возможной миссии миротворцев на Донбассе.

На основании этих переговоров будет решаться вопрос вероятной встречи министров и глав государств "нормандского формата", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В ближайшее время состоится встреча политдиректоров, они будут обсуждать формат возможной миротворческой миссии. На основании этой встречи будем определяться… чтобы понять, есть ли у нас смысл для встречи министров и реально предлагать главам государств встречаться", - сказал он в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука, в пятницу в Киеве.

Ранее П. Климкин анонсировал встречу, касающуюся миротворческой миссии, на уровне политических директоров во второй половине сентября.

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Новости Украины, Германия, МИД Украины, Нормандский формат, Павел Климкин, Россия, Франция.
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