Волкер и Парубий обсуждали национальную безопасность Украины

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием подчеркнул необходимость обеспечения безопасности выборов в Украине.

Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады, в начале встречи, которая состоялась сегодня, Парубий поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку Украины во время российской агрессии.

Также председатель ВР высоко оценил личный вклад Волкера в дело поддержки Украины.

"Украина часто подвергается кибер- и информационным атакам со стороны России. Поэтому сейчас, накануне выборов, важным является поддержка и сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, которые очень хорошо знают, что такое российские кибератаки, в частности, вмешательство в выборы", - сказал Парубий.

В свою очередь, Волкер отметил, что "безопасность выборов - это наш общий интерес, поэтому мы активно сотрудничаем с украинскими властями и неправительственными организациями, чтобы обеспечить безопасность выборов".

Кроме того, спикер украинского парламента рассказал Волкеру о законодательных планах Верховной Рады на нынешнюю сессию. Главным законодательным приоритетом Парубий определил вопрос национальной безопасности.

Также он подчеркнул, что важен аспект информационной безопасности, ведь "в Украине существует сеть так называемых средств массовой информации, управляемых из страны-агрессора, которые фактически выполняют роль инструмента российской пропаганды".

"Как российский агрессор оккупировал часть украинских земель, - так оккупированной является и часть информационного пространства Украины", - подытожил председатель ВР.

Волкер выразил понимание опасности распространения российской дезинформации.