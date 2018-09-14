Климкин: Блокированием судов Россия создает рычаги давления

Россия продолжает блокировать судна в Азовском море, следующих в украинские порты, чтобы поднять политические и эмоциональные ставки и создать рычаги давления на Украину в других вопросах, в частности по оккупированному Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в беседе с журналистами в кулуарах 15-й Ежегодной конференции YES, передает корреспондент Укринформа.

"Элементы блокировки есть и сегодня. Россия последовательно пытается играть тем, что по двустороннему соглашению у нас предусмотрен контроль (судов - ред.). Этот контроль применяется таким образом, чтобы совсем ограничить свободу судоходства в Азовском море. Это используется для того, чтобы поднять ставки, во-первых, политические, во-вторых, эмоциональные и в-третьих - создать давление в других вопросах, в том числе в отношении оккупированного Крыма. То есть, это абсолютно сознательная, хорошо просчитанная стратегия", - сказал Климкин.

В отношении того, что может сделать Украина в этой ситуации, он сказал, что нет решения в одной сфере, необходимо строить наш ответ и в политическом смысле, и в отношении безопасности.

"Мы, во-первых, будем последовательно двигаться по нашему иску против России в рамках арбитража о нарушении Конвенции по морскому праву.

Второе: мы планируем и уже сейчас работаем со странами, которые дают флаги судам, которые проходят через Керченский пролив. Мы хотим создать, так сказать, общий фронт о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

Третье - это военный компонент, поскольку нам нужно обезопасить себя от возможных военных провокаций, а Россия может прибегнуть к этому", - отметил Климкин.