Стало известно, когда Порошенко объявит о возможности участия в выборах
Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко пояснил, когда объявит о своей возможности участия в выборах президента.
Порошенко объявит об участии в следующих выборах президента с началом избирательной кампании
Порошенко до официального объявления избирательной кампании не будет заявлять о своем участии в выборах.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что объявит о своей возможности участия в выборах президента, чтобы второй раз избраться на пост главы государства, с началом избирательной кампании.
Об этом глава государства сообщил журналистам на конференции в Киеве.
"Когда я объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания", - сказал Порошенко. Как сообщал УНИАН, социологи озвучили фаворитов выборов в ВР в случае голосования в ближайшее воскресенье. За Блок Петра Порошенко "Солидарность" проголосовали бы 6,5% украинцев.