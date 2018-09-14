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Стало известно, когда Порошенко объявит о возможности участия в выборах

Петр Порошенко
19:04 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Twitter

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко пояснил, когда объявит о своей возможности участия в выборах президента.

Порошенко объявит об участии в следующих выборах президента с началом избирательной кампании

Порошенко до официального объявления избирательной кампании не будет заявлять о своем участии в выборах.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что объявит о своей возможности участия в выборах президента, чтобы второй раз избраться на пост главы государства, с началом избирательной кампании.

Об этом глава государства сообщил журналистам на конференции в Киеве.

"Когда я объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания", - сказал Порошенко. Как сообщал УНИАН, социологи озвучили фаворитов выборов в ВР в случае голосования в ближайшее воскресенье. За Блок Петра Порошенко "Солидарность" проголосовали бы 6,5% украинцев.

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Новости Украины, Выборы, Петр Порошенко, Президент Украины, Участие.
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