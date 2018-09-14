Клоунада и фарс: глава МВД отреагировал на решение по Омеляну

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет фарсом решение Соломенского районного суда Киева, согласно которому министр инфраструктур Украины Владимир Омелян, который подозревается в незаконном обогащении, должен сдать свои загранпаспорта.

"У действующего министра украинского правительства Владимира Омеляна по ходатайству НАБУ суд, в обеспечение страхов детективов, решил забрать паспорта?! Клоунада и фарс!", - написал А.Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

У действующего министра Ураинского правительства Владимира Омельяна по ходатайству набу - суд, в обеспечение страхов детективов решил забрать паспорта!?.. Клоунада и фарс! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 сентября 2018 г.

Как сообщалось, 13 сентября пресс-служба НАБУ проинформировала, что В.Омелян уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, сам В.Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Вечером в тот же день на пресс-конференции в Киеве В.Омелян заявил, что отвергает коррупционные обвинения в своей адрес и не намерен подавать в отставку с должности министра. Кроме того, он заявил о якобы сотрудничестве руководства НАБУ с украинскими политиками, давлении на него со стороны данного антикоррупционного органа. Министр также заявил о намерении защищать свое имя, честь и достоинство в суде.

14 сентября Соломенский райсуд Киева отпустил В.Омеляна на поруки, поручителем выступил министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов. Согласно решению суда, министр также должен будет прибывать в НАБУ по первому требованию, уведомлять о фактах смены места проживания и работы, прекратить общение со свидетелями и сдать загранпаспорта. Решение вступило в силу после его оглашения в зале суда.