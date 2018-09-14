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Порошенко провел встречу с президентом Эстонии

Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд
21:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Лидеры Украины и Эстонии вечером 14 сентября провели переговоры о двухстороннем экономическом и политическом сотрудничестве.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций, включая дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как сообщается на сайте главы украинского государства, в ходе переговоров президенты обсудили также вопросы безопасности. "Скоординованы подходы к противодействию гибридным вызовам со стороны РФ, а также неотложные совместные шаги ради освобождения украинских политических узников в России", - говорится в сообщении.

П.Порошенко поблагодарил К.Кальюлайд за неизменную политическую поддержку Украины и активную практическую помощь, в том числе и путем реализации конкретных проектов по восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.

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Новости Украины, Керсти Кальюлайд, Петр Порошенко, Украина, Эстония.
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