Денисова встретилась с польским коллегой, пригласив того на Донбасс

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила польскому омбудсмену Адаму Боднарю в ноябре вместе с другими коллегами посетить линию столкновения на Донбассе.

"В Варшаве сегодня встретилась с уполномоченным по правам человека Республики Польша Адамом Боднарем. (…) Предложила ему присоединиться к совместному с коллегами омбудсменами визиту на линию столкновения, который состоится в ноябре", - написала она на странице в Фейсбуке в пятницу.

Л.Денисова также рассказала А.Боднарю об украинцах – политзаключенных, удерживаемых на территории РФ и оккупированного Крыма.

"Отдельно остановилась на тех, кто голодает. Сообщила, что общее состояние Олега Сенцова и Владимира Балуха значительно ухудшилось. О притеснениях крымских татар также отметила в разговоре", - добавила украинский омбудсмен, отметив, что обратилась к польскому уполномоченному с просьбой сделать обращение о пытках украинских граждан, удерживаемых агрессором.