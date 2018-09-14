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Денисова встретилась с польским коллегой, пригласив того на Донбасс

Людмила Денисова
23:01 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook Людмила Денисова

Новости Украины: Людмила Денисова предложила польскому омбудсмену в ноябре посетить линию столкновения на Донбассе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила польскому омбудсмену Адаму Боднарю в ноябре вместе с другими коллегами посетить линию столкновения на Донбассе.

"В Варшаве сегодня встретилась с уполномоченным по правам человека Республики Польша Адамом Боднарем. (…) Предложила ему присоединиться к совместному с коллегами омбудсменами визиту на линию столкновения, который состоится в ноябре", - написала она на странице в Фейсбуке в пятницу.

Л.Денисова также рассказала А.Боднарю об украинцах – политзаключенных, удерживаемых на территории РФ и оккупированного Крыма.

"Отдельно остановилась на тех, кто голодает. Сообщила, что общее состояние Олега Сенцова и Владимира Балуха значительно ухудшилось. О притеснениях крымских татар также отметила в разговоре", - добавила украинский омбудсмен, отметив, что обратилась к польскому уполномоченному с просьбой сделать обращение о пытках украинских граждан, удерживаемых агрессором.

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Новости Украины, Адам Бондарь, Людмила Денисова, Омбудсмен, Украина.
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1 Комментарий
  • сергей 14.09.2018 23:26

    Вот чтобы этих двоих урожов там хлопнули!

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