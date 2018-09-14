Луценко повторно внесет в Раду представление на Вилкула и Колесникова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен повторно внести в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и народных депутатов из этой фракции Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева.

"Я действительно собираюсь внести представление, которое было без какого-либо юридического обоснования возвращено регламентным комитетом Верховной Рады. Речь идет о трех депутатах, которых просто не рассмотрели и бумаги вернули прокуратуре", - сказал он в программе "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" в пятницу.

Ю. Луценко указал, что А.Вилкул подозревается в том, что в бытность главой Днепропетровской ОГА был причастен к разворовыванию земель; Д.Колесников во время работе в Фонде госимущества "добился фактически приватизации ракетного завода, который уничтожен, а должен был сейчас выпускать "Смерчи" и "Ураганы".

Представление на С. Дунаева о незаконном обогащении и неуплате налогов внесено по инициативе Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.