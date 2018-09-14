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Климкин: РФ считала, что мы не продлим закон о местном самоуправлении на Донбассе

Павел Климкин
23:38 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Климкин заявляет о важности закона о местном самоуправлении на Донбассе в контексте антироссийских санкций.

Продление закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей важно, чтобы противодействовать провокациям РФ по снятию санкций, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия считала, что в прошлом году мы не продлим этот закон. Для неё то, что было голосование, стало крайне неприятным сюрпризом. На самом деле вся логика России, как избавиться от санкций, была с этим связана... С точки зрения тех провокаций России, чтобы сбить санкции, продление закона важно", - сказал П.Климкин журналистам в кулуарах встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), в пятницу в Киеве.

Министр добавил, что вопрос продления или не продления действия закона находится в поле ведения парламентариев.

"Я считаю, что решение о выборах (на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской обл. - Ред.) - осложняющее обстоятельство. Это более чем осознанная провокация. Это решение, которое принято не этими фейками в Донецке и Луганске - оно принято в Москве. Это меняет всю логику, о которой мы говорили и в нормандском формате, и в других", - пояснил он.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что "закон - это только ссылка".

"Продолжение этого закона не означает, что когда-то будут введены особенности местного самоуправления без того, чтобы Донбасс был освобождён от оккупации… Никакой оккупированный Донбасс не может получить никакие особенности местного самоуправления", - отметил П.Климкин.

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.

4 августа председатель парламента Андрей Парубий заявил, что решение о том, продлевать ли данный закон, Верховная Рада примет ближе к истечению срока его действия в октябре, и оно будет зависеть от позиции международных партнеров по этому вопросу.

6 августа представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что в сентябре предложит коллегам дискуссию по продлению закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

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Новости Украины, Донбасс, ОРДЛО, Павел Климкин, Россия.
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