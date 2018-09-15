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Стали известны последствия избиения Балуха в СИЗО Крыма

Владимир Балух
07:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: После избиения начальниками симферопольского СИЗО у Владимира Балуха болит голова и печень.

После того, как украинского активиста Владимира Балуха избили сотрудники симферопольского СИЗО, у него сильно болит голова и печень.

Об этом рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, пишет "Радио Свобода".

"К нему в камеру пришел начальник СИЗО Бережной, очень грубо с ним разговаривали, после этого вывели из камеры, потребовали чтобы он стал на колени. Он отказался, после этого его пинками положили на бетон, сильно били по ногам, печени и голове", - рассказал Чийгоз.

По его словам, в субботу, 15 сентября, архиепископ Климент будет добиваться встречи с Владимиром Балухом.

Перед этим Крымская правозащитная группа сообщила, что адвокат украинского активиста Владимира Балуха намерен добиваться встречи с подзащитным в субботу, 15 сентября, в связи с информацией о его избиении.

Перед этим заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что украинского активиста Владимира Балуха в симферопольском СИЗО "вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться".

Как сообщалось, ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. "Суд в Крыму приговорил украинца к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей (примерно 4 тыс. гривенm) по совокупности двух уголовных дел. В своем последнем слове Балух заявил о политическом мотиве его уголовного дела.

Во время событий на Майдане в Киеве Балух на своем доме в крымском селе Серебрянка установил флаг Украины. После оккупации полуострова украинец не снял флаг, за что российская власть начала его преследовать.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

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Все по теме:

Новости Украины, Ахтем Чийгоз, Владимир Балух, Крым, Политзаключенные, РФ, СИЗО, Украина.
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