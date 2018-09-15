Порошенко подписал решение СНБО о бюджете-2019 касательно нацбезопасности

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября 2018 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, указ №283/2018 глава государства подписал 14 сентября.

Согласно документу, Кабинет министров должен предусмотреть в проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2019" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее объема расходов, предусмотренных на 2018 год, в процентах от валового внутреннего продукта.

Также должно быть предусмотрено увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских не менее чем на 30 процентов с учетом минимального размера денежного обеспечения лиц рядового состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских - в сумме не менее девяти тысяч гривен; военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы - в сумме не менее десяти тысяч гривен.

Другие расходы предусмотреть с учетом роста номинального валового внутреннего продукта по отношению к предыдущему году (10%).

В следующем, 2019 году, правительство также должно принять меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям. Среди таких - выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупки новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и вооружения, боеприпасов, высокоточных средств поражения и продуктов специальной химии, обустройства опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний боеприпасов.

Также среди приоритетных направлений - усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины и реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации, выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы и усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.

Реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего, увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих - также определено в числе первоочередных.

После вступления в силу закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" Кабмин должен в срок подготовить проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы и представить его на рассмотрение СНБО.

Министерство финансов должно обеспечить в течение 2019 года своевременное финансирование расходов государственного бюджета, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны Украины, в полном объеме.

Контроль за исполнением решения, введенного в действие указом № 283/2018, возлагается на секретаря СНБО.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.