Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Донбасс нужен России для того, чтобы раздробить Украину под видом федерализации.

"Вся идея в том, чтобы использовать Донбасс для легитимизации реалий и, чтобы толкнуть его в Украину уже под флагом российской федерализации", - сказал П.Климкин, выступая в субботу в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

Он отметил, что для России не столь важно, будут ли политические реалии в Украине более пророссийские или менее. "Идея заключается в том, чтобы фрагментировать Украину, расчленить ее", - сказал министр.

По словам главы МИД Украины, стратегия России заключалась в постоянном повышении ставок, тогда как западная стратегия во многих случаях была направлена на снижение ставок. "Правильным ли является такой ассиметричный подход? Я сомневаюсь в этом", - сказал П.Климкин.

Министр также отметил, что любой успех Украины как свободной европейской страны будет влиять на ситуацию в Молдове и других странах.