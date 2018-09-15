Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине
Новости Украины: Идея России – фрагментировать Украину, вернув ей Донбасс под видом федерализации, считает Климкин.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Донбасс нужен России для того, чтобы раздробить Украину под видом федерализации.
"Вся идея в том, чтобы использовать Донбасс для легитимизации реалий и, чтобы толкнуть его в Украину уже под флагом российской федерализации", - сказал П.Климкин, выступая в субботу в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.
Он отметил, что для России не столь важно, будут ли политические реалии в Украине более пророссийские или менее. "Идея заключается в том, чтобы фрагментировать Украину, расчленить ее", - сказал министр.
По словам главы МИД Украины, стратегия России заключалась в постоянном повышении ставок, тогда как западная стратегия во многих случаях была направлена на снижение ставок. "Правильным ли является такой ассиметричный подход? Я сомневаюсь в этом", - сказал П.Климкин.
Министр также отметил, что любой успех Украины как свободной европейской страны будет влиять на ситуацию в Молдове и других странах.