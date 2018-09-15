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В США убеждены в необходимости продлить закон о спецстатусе ОРДЛО

Курт Волкер и Петр Порошенко
13:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Курт Волкер указывает на важность продления закона об особом статусе Донбасса, чтобы лишить РФ возможности спекулировать на этом вопросе.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украине Курт Волкер отмечает, что Украине нужно продлить действие закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, чтобы лишить Россию возможность использовать этот как упрек в адрес Украины.

"Украина сделала свою часть по Минским соглашениям. Она подготовила и закон о местных выборах, и об амнистии и др. Проблема в том, что это невозможно реализовать на оккупированных территориях. Поэтому нам нужно добиваться их деоккупации. И очень важно, чтобы Украина также продлила закон о специальном статусе, чтобы не дать России возможность воспользоваться этими упреками в адрес Украины", - сказал он в ходе панельной дискуссии в субботу на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

Позднее на брифинге в перерыве заседаний конференции К.Волкер отметил, что Россия будет использовать любую возможность, чтобы этот специальный статус не был продлен.

При этом он указал, что на следующий день после продления закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО ситуация на оккупированных территориях Донбасса "будет такой же, как и сейчас".

Спецпредставитель Госдпепа США также подчеркнул важность сохранения санкций против РФ со стороны ЕС, но будет сложнее это обеспечить, если ЕС "будет думать и тем более видеть, что Украина не движется вперед".

Как сообщалось, в июле К.Волкер также заявлял о необходимо продлить действие закона об особом статусе Донбасса

"Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины и жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продолжение действия закона ничего на самом деле не изменит", - заявил К.Волкер в интервью "Голосу Америки".

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Новости Украины, Госдеп США, Донбасс, Курт Волкер, ОРДЛО, РФ, Украина.
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