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Президент Эстонии убирала мусор в Днепре

Керсти Калюлайд в Днепре
13:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Эстонии во Всемирный день уборки помогла собирать мусор в городском парке в Днепре.

Президент Эстонии Керсти Калюлайд во Всемирный день уборки приняла участие в очищении городского парка в украинском городе Днепр.

"Я принимаю участие сегодня во Всемирном дне уборки в Днепре, где я помогаю очистить городской парк. Все мы должны сохранить нашу планету для будущих поколений. Все мы можем внести свой вклад сегодня и в другие дни, чтобы сделать нашу окружающую среду более чистой и красивой", - написала президент Эстонии на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Во время общения с журналистами, видеозапись которого обнародовала заместитель мэра Днепра Яника Мерило на своей страннице в соцсети Фейсбук, К.Калюлайд отметила, что в парке очень много бутылок от водки, пива и воды.

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В свою очередь городской голова Днепра Борис Филатов в ходе общения с журналистами подчеркнул, что в городе еще есть места куда "страшно зайти": свалки и заброшенные скверы, но, по его словам, за два года "город все же стал чище".

"Город стал чище, и я хочу сказать, что сегодня очень показательно и очень важно, в первую очередь для жителей нашей территориальной громады, и для всех украинцев, что лично президент Эстонии показала нам пример: каким образом нужно относиться к окружающей среде. И я хочу, чтобы этому примеру все последовали, потому что ясли политики топ-уровня не стесняются убирать за собой и за другими людьми мусор, мы должны присоединиться к этим инициативам. А с другой стороны, лучше не сорить", - сказал Б.Филатов.

Он отметил, что в субботу мусор как собирали, так и сортировали: отдельно пластик, стекло и органические отходы.

"Убирать мусор не сложнее, чем работать мэром", - резюмировал городской голова Днепра.

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Новости Украины, Всемирный день уборки, Днепр, Керсти Кальюлайд, Президент Эстонии.
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