Порошенко назвал единственный способ избежать агрессии РФ в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на санкции в отношении России за препятствование украинскому судоходству в Азовском море, если Москва не прекратит противоправные действия.

"Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, которые перевозят товары и пассажиров из двух важных портов Украины – Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент – санкции", - сказал он в интервью американскому изданию The Washington Post, сообщается на сайте главы государства в субботу.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море.

По его словам, санкции нужны, чтобы остановить потенциальную опасность российской оккупации Азова.

"Если они заблокируют судно с украинскими металлопродуктами из Мариуполя на один день, то цена убытков составит тысячи долларов", - пояснил президент.

Он отметил, что россияне постоянно атакуют украинских рыбаков, останавливают и угрожают им, в украинских водах.

Глава государства добавил, что это – часть гибридной войны против Украины.

"Цель России – оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жесткое нарушение международного права и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военнослужащих там и открываем дело против России в международной постоянной палате третейского суда" – сказал он в интервью.

Как сообщалось, 10 июля Мининфраструктуры Украины сообщило, что специальные подразделения РФ с 29 апреля необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив, независимо от флага судна.

"Всего в период с 29 апреля по 9 июля 2018 года Российской Федерацией задержаны для досмотра 93 судна. В результате таких осмотров суда простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы несут неоправданно значительные расходы", – цитирует пресс-служба замминистра инфраструктура Юрия Лавренюка.

Ранее, 21 июня 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что одним из инструментов восстановления контроля в Азовском море является иск в Международный арбитраж в рамках Конвенции ООН по морскому праву, в рамках которого Киев рассчитывает получить компенсацию.