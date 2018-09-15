Порошенко: Только санкции могут удерживать Россию за столом переговоров
Новости Украины: В интервью The Washington Post президент Петр Порошенко поделился выводами о действенности санкций по предотвращению оккупации Россией Азовского моря.
Целью России является оккупировать Азовское море так же, как она оккупировала Крым.
Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью The Washington Post, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу президента.
"Цель России - оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и возбуждаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда", - отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море.
"Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины, Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент - санкции", - отметил Порошенко.
По его словам, санкции нужны, чтобы остановить потенциальную опасность российской оккупации Азова.
"Санкции останавливают рост ВВП России, они останавливают повышение уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит слишком высокую цену за санкции, которые могут удерживать Россию за столом переговоров и прекратить агрессию", - сказал президент.
В последнее время Россия задерживает иностранные суда, идущие в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли. Украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов" в Керченском проливе.