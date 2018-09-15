День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Новости: Миллионы Лазаренко: США обещают завершить дело уже в этом году
Миллионы Лазаренко: США обещают завершить дело уже в этом году
Новости: Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
Новости: Визажист Меган Маркл рассказал, почему герцогиня не пользуется красной помадой
Визажист Меган Маркл рассказал, почему герцогиня не пользуется красной помадой
X

Луценко назвал три источника коррупции в Украине

Коррупция
16:03 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению Генпрокурора, главными источниками коррупции в Украине являются госсектор, таможня и лицензии на природные богатства.

Источниками коррупции в Украине является чрезмерный государственный сектор, таможня, а также сфера выдачи лицензий на природные богатства. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе панельной дискуссии на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН.

"Наиболее важным является уничтожение источников коррупции ... Я уже полгода подчеркиваю, что правительство, парламент, президент, вся власть и общество должны закрыть ключевые как минимум три дырки, которые являются источником коррупции в Украине", - сказал генпрокурор. По его словам, чтобы побороть коррупцию, надо посадить еще 2000 "мелкой и средней рыбы", несколько сотен "крупной".

"Но что является источником новых и новых коррупционеров источник номер один - национального размера огромный государственный сектор. В Украине 3,5 тыс. госпредприятий. Нигде кроме Китая столько нет ... Еще есть два маленьких источника: таможня, 30% таможни все еще идет вне государственного кармана. Третья - выдача лицензий на природные богатства. Это основание всей украинской олигархии", - сказал Ю. Луценко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Генпрокуратура, Коррупция, Таможня, Украина, Юрий Луценко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Стали известны последствия избиения Балуха в СИЗО Крыма Климкин: РФ считала, что мы не продлим закон о местном самоуправлении на Донбассе Денисова встретилась с польским коллегой, пригласив того на Донбасс

Последние новости

Путин и Меркель говорили о Сенцове Врачи объяснили, почему вредны сахарозаменители КГГА: Киев завершает подготовку к зиме (Видео)
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
03 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
04 День города Черкассы: программа мероприятий
05 Нестор Шуфрич прокомментировал слухи о покупке Динамо
Новости сегодня
17:10 Хосе Рамирес победил Антонио Орозко и защитил пояс WBC
17:07 Забавные снимки братьев наших меньших, которые заставят вас улыбнуться
17:02 Иран требует от ЕС компенсации санкциям США
17:01 Назван самый красивый мальчик в Instagram, и вот как он выглядит (Фото)
17:00 Александрия - Шахтер: обзор матча лидеров УПЛ (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Порошенко подписал решение СНБО о бюджете-2019 касательно нацбезопасности
Порошенко подписал решение СНБО о бюджете
Новости: Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин
Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь