Луценко назвал три источника коррупции в Украине

Источниками коррупции в Украине является чрезмерный государственный сектор, таможня, а также сфера выдачи лицензий на природные богатства. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе панельной дискуссии на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН.

"Наиболее важным является уничтожение источников коррупции ... Я уже полгода подчеркиваю, что правительство, парламент, президент, вся власть и общество должны закрыть ключевые как минимум три дырки, которые являются источником коррупции в Украине", - сказал генпрокурор. По его словам, чтобы побороть коррупцию, надо посадить еще 2000 "мелкой и средней рыбы", несколько сотен "крупной".

"Но что является источником новых и новых коррупционеров источник номер один - национального размера огромный государственный сектор. В Украине 3,5 тыс. госпредприятий. Нигде кроме Китая столько нет ... Еще есть два маленьких источника: таможня, 30% таможни все еще идет вне государственного кармана. Третья - выдача лицензий на природные богатства. Это основание всей украинской олигархии", - сказал Ю. Луценко.