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Миллионы Лазаренко: США обещают завершить дело уже в этом году

Павел Лазаренко
16:18 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело украинского экс-премьера Павла Лазаренко должно быть доведено до завершения в США уже в 2018 году.

Во время выступления Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) генпрокурору был задан вопрос о том, не стоит ли ему поехать поучиться борьбе с коррупцией у коллег из США, сообщает Украинская правда.

"Хочу задать встречный вопрос: мне поехать поучиться по делу Лазаренко? Сколько-сколько лет оно расследуется в Соединенных Штатах? Мне говорят, что в этом году она дойдет до логического конца, и Украина наконец-то получит $170 млн, которые отсюда были украдены. Я обязательно за этим поеду в США, уже имею приглашение", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор указал, что США могут многому научить в вопросе борьбы с коррупцией.

"И в первую очередь с эффективных законов, по которым даже наивысшее должностное лицо можно арестовать за коррупцию и неуплату налогов. У нас таких законов не существует, и я вынужден работать в тех условиях, которые есть", - отметил он.

Луценко также анонсировал, что во время визита в США намерен обсудить и "другие перспективные вещи".

"Например, поговорим о $6 млрд, которые "мафия Януковича", вероятно, разместила там. У меня есть о чем поговорить с американскими коллегами, но не с позиции маленького напакостившего пионера, которого вызывают к учителю. Мы партнеры и работаем вместе на общий результат", - добавил он.

Справка. Павел Лазаренко был осужден в США в 2004 году по обвинению в отмывании денег. После выхода из тюрьмы в ноябре 2012 года он находился в центре заключения Иммиграционной и таможенной полиции США, которая отказывается сказать, когда выпустила его на свободу.

В феврале этого года замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что Украина и США заинтересованы в скорейшем завершении процесса над украинским экс-премьером Павлом Лазаренко с позитивным для обеих сторон решением, после чего начнутся переговоры относительно распределения конфискованных активов.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Украину возвращены $15 млн Лазаренко по решению швейцарского суда.

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Новости Украины, ЄС, Виктор Янукович, Павел Лазаренко, США, Юрий Луценко.
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