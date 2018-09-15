Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"

Строительство Россией газопровода "Северный Поток 2" может привести к увеличению военного присутствия РФ на Балтийском море. Об этом сказала заместитель главы МИД Лана Зеркаль во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает "Европейская правда".

"Мы видели, как РФ увеличила свое военное присутствие в Азовском море под предлогом защиты строительства Керченского моста. Так же возможно увеличение военного присутствия РФ в Балтийском море, что станет угрозой для Европы", - пояснила она. "Как можно считать РФ надежным партнером, если она не уважает правила и не выполняет договоренности", - добавила Л. Зеркаль. Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев во время выступления в этой же дискуссии отметил, что оценивает потери Украины от строительства "Северного потока-2" на уровне 3% ВВП страны.