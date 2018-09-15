День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Новости: Сытник об анонсе вручения ему подозрения: Генпрокурор - больше политик
Сытник об анонсе вручения ему подозрения: Генпрокурор - больше политик
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости: Компания LG рассказала, когда представит уникальный смартфон V40 ThinQ
Компания LG рассказала, когда представит уникальный смартфон V40 ThinQ
X

Гройсман: Завершить войну можно только в Москве

Владимир Гройсман
18:57 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Премьер-министр Украины считает, что война будет продолжаться, пока "агрессору......будут позволять это делать".

Для того, чтобы в Украине был мир, не хватает в том числе твердого лидерства мировых держав. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе панельной дискуссии на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН.

"Чего мне не хватает, чтобы был мир? Мне не хватает в том числе твердого лидерства мировых держав. Агрессор будет идти дальше до тех пор. Пока ему будут позволять это делать. Проявление этой агрессии будет настолько разнообразным, что с последствиями с каждым годом для всех стран демократического мира бороться будет все труднее. И это надо понимать", - подчеркнул он. По словам премьера, безусловно, Украина на сегодня надежно защищает границы Востока.

"Но для того, чтобы приблизить мир, усилий только Украины на сегодня недостаточно. А завершить войну могут в едином кабинете в мире. Он находится в Москве. Для этого нужно только одно решение - стоп. Но мы должны его приближать, с одной стороны "соединяя дипломатические усилия, наращивая обороноспособность страны, через решительную, смелую поддержку мира о предоставлении Украине нелетального оружия, проводя структурные реформы в стране", - сказал В. Гройсман.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, Война, Москва, Премьер-министр, Россия, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине Луценко ведет переговоры с Кличко о создании общей политсилы Порошенко подписал решение СНБО о бюджете

Последние новости

"Шаг за шагом о тебя вытирают ноги": Макгрегор ответил Нурмагомедову Сам себе мастер: решения смекалистых людей, которые рассмешат любого Медики рассказали о полезных свойствах жирной морской рыбы
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
03 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
04 День города Черкассы: программа мероприятий
05 Нестор Шуфрич прокомментировал слухи о покупке Динамо
Новости сегодня
20:00 Карпаты дома уступили Ворскле
19:57 Нарколабораторию накрыли в Херсоне
19:56 Дженнифер Лоуренс рассказала, что нужно быть более открытыми с поклонниками
19:45 София Хаджипантели шокировала сеть необычными бровями
19:30 Пожар на пароме в Индонезии: 10 погибших
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Новости: Мода осень 2018: какие куртки будут актуальны в этом сезоне (Фото)
Мода осень 2018: какие куртки будут актуальны в этом сезоне (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь