Гройсман: Завершить войну можно только в Москве

Для того, чтобы в Украине был мир, не хватает в том числе твердого лидерства мировых держав. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе панельной дискуссии на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН.

"Чего мне не хватает, чтобы был мир? Мне не хватает в том числе твердого лидерства мировых держав. Агрессор будет идти дальше до тех пор. Пока ему будут позволять это делать. Проявление этой агрессии будет настолько разнообразным, что с последствиями с каждым годом для всех стран демократического мира бороться будет все труднее. И это надо понимать", - подчеркнул он. По словам премьера, безусловно, Украина на сегодня надежно защищает границы Востока.

"Но для того, чтобы приблизить мир, усилий только Украины на сегодня недостаточно. А завершить войну могут в едином кабинете в мире. Он находится в Москве. Для этого нужно только одно решение - стоп. Но мы должны его приближать, с одной стороны "соединяя дипломатические усилия, наращивая обороноспособность страны, через решительную, смелую поддержку мира о предоставлении Украине нелетального оружия, проводя структурные реформы в стране", - сказал В. Гройсман.