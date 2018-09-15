США призывают Украину сделать все необходимое для запуска Высшего антикоррсуда

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало украинские власти предпринять необходимые меры для запуска Высшего антикоррупционного суда.

Об этом говорится в заявлении посольства США в "Твиттере".

"В Международный день демократии мы призываем украинские власти предпринять все необходимые меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда. Демократии процветают только с эффективной судебной ветвью власти", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщалось ранее, 2 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

По состоянию на конец прошлой недели на 39 должностей судей Антикоррупционного суда подали документы всего 28 претендентов. 14 сентября был последний день, когда претенденты имели возможность еще отправить свои документы в Высшую квалификационную комиссию суда.