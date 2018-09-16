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Луценко: Дело Гандзюк под моим контролем

Генпрокуратура
11:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: По словам Генпрокурора Юрия Луценко, исполнители покушения на Е. Гандзюк готовы дать правдивые показания под воздействием своих бывших командиров из АТО.

Выяснить, кто заказал покушение на сотрудницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк, удастся благодаря профессиональной работе и Национальной полиции, и СБУ. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 15 сентября в Киеве во время брифинга.

"Дело находится на контроле. Я практически каждые два-три дня получаю информацию по нему. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за сотрудничество руководство и бывших командиров задержанных. Именно они убедили бывших участников АТО давать правдивые показания. Это очень помогает следствию", – подчеркнул он. По словам генпрокурора, сотрудники СБУ допросили вероятного организатора преступления, который, возможно, назовет имя заказчика. "Пока он взял тайм-аут, как говорится, до решения апелляционного суда. Если бы активисты помогли на этом апелляционном суде своим присутствием для вынесения законного решения, я был бы очень благодарен", – подытожил он.

Справка: 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо активистке Е. Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Е. Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на Е. Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. В деле Е. Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и государственных органов - соответствующий фрагмент документа опубликовал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По подозрению в совершении покушения были задержаны несколько человек. По данным полиции, руководил ими 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который в последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО. 15 сентября генпрокурор заявил, что подозреваемый в организации покушения на Е. Гандзюк готов дать показания.

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Новости Украины, Генпрокурор, Екатерина Гандзюк, Украина, Херсон, Юрий Луценко.
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