Луценко: Дело Гандзюк под моим контролем

Выяснить, кто заказал покушение на сотрудницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк, удастся благодаря профессиональной работе и Национальной полиции, и СБУ. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 15 сентября в Киеве во время брифинга.

"Дело находится на контроле. Я практически каждые два-три дня получаю информацию по нему. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за сотрудничество руководство и бывших командиров задержанных. Именно они убедили бывших участников АТО давать правдивые показания. Это очень помогает следствию", – подчеркнул он. По словам генпрокурора, сотрудники СБУ допросили вероятного организатора преступления, который, возможно, назовет имя заказчика. "Пока он взял тайм-аут, как говорится, до решения апелляционного суда. Если бы активисты помогли на этом апелляционном суде своим присутствием для вынесения законного решения, я был бы очень благодарен", – подытожил он.

Справка: 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо активистке Е. Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Е. Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на Е. Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. В деле Е. Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и государственных органов - соответствующий фрагмент документа опубликовал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По подозрению в совершении покушения были задержаны несколько человек. По данным полиции, руководил ими 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который в последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО. 15 сентября генпрокурор заявил, что подозреваемый в организации покушения на Е. Гандзюк готов дать показания.