НАБУ отпустило Омеляна за границу

Национальное антикоррупционное бюро дало разрешение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, подозреваемому в незаконном обогащении, выезжать в заграничные командировки. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак.

"Во исполнение определения суда мы сдали паспорта. И подали заявление в НАБУ, чтобы детектив дал разрешение на выезд в командировку. Детектив НАБУ дал разрешение. Паспорта предоставляют и потом, после возвращения из заграничной командировки), он (Омелян) должен сдать паспорта", — пояснил А. Лысак.

13 сентября министру инфраструктуры Владимиру Омеляну вручили подозрение. По информации следствия, Омелян за время пребывания на государственной службе (с января 2000 года до 26 апреля 2018 года) получил 2,17 миллиона гривень официального дохода, тогда как его расходы лишь за 7 лет составляли не менее 3,45 миллиона. Кроме того, по данным следствия, министр внес ложную информацию в декларации о стоимости его авто Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году. Суд отпустил В. Омеляна на поруки министра молодежи и спорта Игоря Жданова и народного депутата Федора Бендюженка. Сам В. Омелян заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ, а дело в отношении него назвал сфабрикованным.