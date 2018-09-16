Британский политик объявлен персоной нон-грата в Украине

Украина запретила въезд на территорию страны британскому коммунисту Эндрю Мюррею, который является советником лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. Об этом в своем расследовании пишет Daily Mail, ссылаясь на ответ Службы безопасности Украины.

Как стало известно, в июне Э. Мюррей был внесен в список персон нон-грата. Ему запрещен въезд в Украину в течение трех лет. В комментарии относительно Э. Мюррея в СБУ заявили, что он был объявлен персоной нон-грата, поскольку "считается частью глобальной пропагандистской сети Путина, продавая русскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины". "Это не шаг, который мы принимаем легкомысленно, а это означает, что он считается потенциальной угрозой нашей национальной безопасности", - отметили в СБУ.

Daily Mail отмечает, что советник Д. Корбина, который 40 лет был членом коммунистической партии Британии, в 2014 году создал "Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине" (SARU), чтобы вести в странах Запада пропаганду против украинской власти. После того, как Россия аннексировала Крым, а также ввела войска на Донбасс, Э. Мюррей использовал SARU, чтобы информировать Европу о том, что конфликт в Украине - это "война, проводимая киевским правительством" против "народа, осуществляющего свое право на самоуправление". Он также заявлял, что Киев в конфликте на Донбассе потакает желаниям Европейского Союза и НАТО. Помимо этого Э. Мюррей не раз выражал сомнения в причастности России к трагедии с Boeing МН-17 на Донбассе.