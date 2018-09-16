Дипломат: Действия России в Азовском море являются грубым нарушением

Задержания российскими военными кораблями украинских и иностранных судов в украинской части Азовского моря и Керченского пролива является грубым нарушением.

Об этом в статье для DT.UA пишет Леонид Осаволюк - представитель Украины по договорно-правового оформления государственной границы Украины (2011-2016), Чрезвычайный и Полномочный Посланник Украины.

"Еще более грубым нарушением является задержание таких судов российскими военными кораблями в украинской части Азовского моря и Керченского пролива. При этом нужно учитывать, что основные судоходные пути проходят именно по украинским внутренним водам этих акваторий. Исключением для остановки судов, в том числе и российских, может быть только очередность прохождения по Керченскому проливу. Международное морское право также позволяет военным кораблям осматривать иностранные суда, но только в случае подозрения в пиратстве, работорговле, несанкционированном вещании и т.п.", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что статья 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года устанавливает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в украинский или российский порт или возвращаются из него.

Таким образом, в соответствии с духом и буквой Договора, ни Украина, ни Россия не имеют права задерживать или осматривать в Керченском проливе и Азовском море ни одно российское или, соответственно, украинское судно, а также суда третьих стран, следующих в украинские или российские порты, подытожил Осаволюк.