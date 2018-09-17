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В НАТО видят лишь один путь урегулирования ситуации в Украине

Йенс Столтенберг
05:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: НАТО выступает за политическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

Переговоры являются единственно верным путем урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"США приняли решение о представлении (Украине - Ред.) дополнительной материальной помощи. Но, что еще более важно, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения путем переговоров, усилия по реализации минских соглашений. Мы не видим другого решения, кроме политического посредством переговорного процесса", - сказал генсек североатлантического альянса в интервью медиапорталу Axios.

При этом Й.Столтенберг подтвердил, что блок и союзники "оказывают серьезную помощь Украине, политическую поддержку ее территориальной целостности и никогда не признает аннексию Крыма".

В частности, по его словам, эта помощь заключается в поддержке проводимых Киевом реформ, совершенствовании управления, киберпространства.

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Новости Украины, Донбасс, Йенс Столтенберг, Минские соглашения, НАТО, Оккупированный Крым.
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