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Порошенко выступит в Раде 20 сентября

Петр Порошенко
12:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: На пленарном заседании Верховной Рады состоится выступление с ежегодным посланием Президента Украины Петра Порошенко.

В четверг, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступит на пленарном заседании Верховной Рады с ежегодным посланием. Об этом во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Нам уже пришло письмо о том, что 20 сентября на пленарном заседании Верховной Рады Украины, в соответствии со ст.106 Конституции Украины, будет ежегодное послание (президента) к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении", - сказал спикер. По словам представителя главы государства в парламенте Ирины Луценко, также 20 сентября в парламенте планируется голосование за изменения в Конституцию относительно внешнеполитического курса Украины в ЕС и НАТО, а также голосование за постановление парламентского комитета по поводу порядка рассмотрения предостережений Конституционного суда относительно депутатской неприкосновенности.

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Новости Украины, Верховная Рада, Выступление, Заседание, Петр Порошенко, Послание.
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