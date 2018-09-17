Генпрокуратуру пикетируют "ультраправые"

Возле Генеральной прокуратуры Украины активисты требуют увольнения заместителя генерального прокурора Евгения Енина из-за высылки в РФ добровольца Тимура Тумгоева. Также недовольные высылкой Т. Тумгоева требуют встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко. Из дверей прокуратуры на протестующих сначала распылили какой-то газ, после чего стали поливать участников пикета водой. Участники митинга начали бросать в здание брусчатку и разбивать двери, жечь шины и сожгли мусорный бак. За порядком возле здания ГПУ следят несколько десятков правоохранителей.

Украина выдала России гражданина Российской Федерации Тимура Тумгоева с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено парламентом и которые регулируют отношения по вопросам экстрадиции между Украиной и Российской Федерацией.