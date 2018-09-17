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Запущен механизм прекращения Договора о дружбе с РФ

Петр Порошенко
13:49 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: До 30 сентября 2018 года МИД Украины проинформирует Россию о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе между Украиной и РФ.

Президент Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Как сообщили в пресс-службе главы государства, согласно решению СНБО, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.

МИД должен заявить России о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе согласно статье 40 этого документа, и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект закона о прекращении действия Договора. Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора и об основании прекращения.

Как отметила представитель президента в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и групп, до 30 сентября Россия будет проинформирована нотой МИД о желании Украины прекратить действие договора, а глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект согласно ст. 24 закона "О международных договорах Украины".

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Новости Украины, Договор, Дружба, Россия, Указ, Украина.
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