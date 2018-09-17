Под Генпрокуратурой пострадали 7 полицейских

В результате столкновений во время акции возле Генеральной прокуратуры Украины пострадали семеро полицейских. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.

"Во время акции возле Генеральной прокуратуры Украины пострадали семь полицейских", - говорится в сообщении.

Согласно поданной в КГГА заявке киевской городской организации одной из политических партий, под зданием Генеральной прокуратуры Украины проходила акция протеста. Во время мероприятия активисты расписали стены здания, а затем агрессивно настроенные участники пытались попасть в помещение, применили газовые баллончики, а затем возникла потасовка с сотрудниками полиции, обеспечивавшими правопорядок. При попытке попасть в админздание участники мероприятия спровоцировали потасовку с правоохранителями, отмечают в полиции. Участники акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения применили огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камнями и брусчаткой. На месте продолжают нести службу полицейские, в том числе сотрудники полиции диалога, призывающие участников акции соблюдать действующее законодательство и высказывать свою позицию мирным способом.

"Во время конфликта пострадало несколько правоохранителей, оказать помощь которым не было возможности из-за людей, которые штурмовали здание. Впоследствии участники акции образовали коридор - и полицейские отступили. Пострадавшим полицейским оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.