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Под Генпрокуратурой пострадали 7 полицейских

Полиция под Генпрокуратурой
13:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Во время стычки активистов с полицией перед зданием Генпрокуратуры травмы получили семеро правоохранителей.

В результате столкновений во время акции возле Генеральной прокуратуры Украины пострадали семеро полицейских. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.

"Во время акции возле Генеральной прокуратуры Украины пострадали семь полицейских", - говорится в сообщении.

Согласно поданной в КГГА заявке киевской городской организации одной из политических партий, под зданием Генеральной прокуратуры Украины проходила акция протеста. Во время мероприятия активисты расписали стены здания, а затем агрессивно настроенные участники пытались попасть в помещение, применили газовые баллончики, а затем возникла потасовка с сотрудниками полиции, обеспечивавшими правопорядок. При попытке попасть в админздание участники мероприятия спровоцировали потасовку с правоохранителями, отмечают в полиции. Участники акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения применили огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камнями и брусчаткой. На месте продолжают нести службу полицейские, в том числе сотрудники полиции диалога, призывающие участников акции соблюдать действующее законодательство и высказывать свою позицию мирным способом.

"Во время конфликта пострадало несколько правоохранителей, оказать помощь которым не было возможности из-за людей, которые штурмовали здание. Впоследствии участники акции образовали коридор - и полицейские отступили. Пострадавшим полицейским оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Активисты, Генпрокуратура, Полиция, Стычка, Травмы.
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