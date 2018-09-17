Дата и место встречи "Нормандской четверки" неизвестны

Немецкой стороне пока не известно, когда может состояться встреча в Нормандском формате на экспертном уровне. Об этом сказала в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Пока нет конкретной даты и конкретного места", - сказала дипломат.

В минувшую пятницу на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас "выразил надежду" на то, что подобная встреча состоится в скором времени и заверил в том, что Германия полна решимости продолжать работать в Нормандском формате. С. Лавров в свою очередь выразил надежду на то, что в переговорах в группе на уровне помощников лидеров стран формата в скором времени будут подвижки.