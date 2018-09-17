День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат
Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат
Новости: Уильямсон: Безопасность Украины – это безопасность и Великобритании
Уильямсон: Безопасность Украины – это безопасность и Великобритании
Новости: Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в ЛЧ (Фото)
Новости: Как питаться женщинам после 40, чтобы сохранить вес и здоровье
Как питаться женщинам после 40, чтобы сохранить вес и здоровье
X

Дата и место встречи "Нормандской четверки" неизвестны

Нормандский формат
15:51 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Представитель МИД ФРГ Мария Адебар не смогла назвать дату и место следующей встречи в Нормандском формате.

Немецкой стороне пока не известно, когда может состояться встреча в Нормандском формате на экспертном уровне. Об этом сказала в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Пока нет конкретной даты и конкретного места", - сказала дипломат.

В минувшую пятницу на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас "выразил надежду" на то, что подобная встреча состоится в скором времени и заверил в том, что Германия полна решимости продолжать работать в Нормандском формате. С. Лавров в свою очередь выразил надежду на то, что в переговорах в группе на уровне помощников лидеров стран формата в скором времени будут подвижки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Германия, МИД, Нормандский формат, Сергей Лавров, Хайко Маас.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Судья о выступлении адвоката Януковича: Трижды одно и то же Совет Европы проверит выполнение Украиной решений ЕСПЧ Волкер назвал главный просчет России в вопросе агрессии относительно Украины

Последние новости

Сочетание красоты и мощи: самые грозные боевые вертолеты со всего мира (Фото) Мораес: Шевченко сказал мне, что в сборной Украины проблема с нападающими Работы этих художников заставят вас усомниться в том, что видят ваши глаза (Фото)
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
03 "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
04 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
05 Отвлекся на мгновение и разбил дорогой автомобиль на ровном месте (Видео)
06 Аэропорт "Львов" отменил авиарейсы
Новости сегодня
07:29 Украина уступила Черногории в отборе на ЧМ-2019
07:14 Гороскоп на сегодня, 18 сентября: все знаки Зодиака
07:06 Знаменательные события в истории: 18 сентября 2018 года
06:58 Насилие против этнических меньшинств в Эфиопии: более 20 людей погибли
06:47 Вмешательство РФ в выборы в США: Трамп распорядился рассекретить часть документов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе
В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости: На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из запрещенного оружия
Боевики не прекращают нарушать "школьное перемирие"
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы
Новости: Рецепт дня: блинные роллы с творогом и фруктами
Рецепт дня: блинные роллы с творогом и фруктами
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь