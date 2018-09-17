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Порошенко: Украина уже на финишной прямой получения Томоса

Петр Порошенко встретился с экзархами Константинопольского патриархата
15:45 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: twitter.com/poroshenko?

Новости Украины: В ходе встречи с экзархами Константинополя Порошенко отметил, что Украина вышла на финишную прямую к получению автокефалии православной церкви.

Киев вышел на финишную прямую в вопросе получения автокефалии православной церкви в Украине, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь, и в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с экзархами Константинопольского патриархата в понедельник в Киеве.

 Глава государства отметил, что Украина с нетерпением ожидает воцарения единой поместной православной церкви, которая бы стала "тем символом воссоединения страны, объединения мира, благодати, которые бы способствовали наконец объединению и православной веры, и Украинского государства".

По мнению П.Порошенко, очень важно, чтобы в Украине был еще один большой государствообразующий фундамент поместной православной церкви.

Президент пожелал экзархам успехов в их ответственной миссии.

В свою очередь экзарх в Украине архиепископ Памфилийский Даниил подтвердил, что представители Константинопольского патриархата продолжат работу "над уже решенным вопросом" – процессом предоставления автокефалии Украинской православной церкви". "Нам надо, безусловно, работать над этим вопросом, и позвольте не согласиться с определенными средствами массовой информации, что мы приехали сюда не для того, чтобы разделить Украинское православие, а наоборот – сделать еще больше шагов, чтобы принести желаемое объединение Украинской православной церкви", - отметил он.

По его словам, экзархи готовы к "четкому сотрудничеству" с Украинской православной церковью Киевского патриархата. "Безусловно, готовы к диалогу, и… сотрудничеству с Украинской православной церковью в лоне Русской православной церкви, а также с Украинской автокефальной православной церковью. Мы не имеем никаких предубеждений, чтобы встречаться с представителями разных религиозных организаций, узнать их мнение и конструктивно с ними сотрудничать", - отметил архиепископ.

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Экзархи вручили П.Порошенко официальное обращение Вселенского патриарха Варфоломея о решении Священного синода назначить своими экзархами в Украине архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Иллариона из Канады.

В то же время глава государства отметил, что необходимо действовать смело и решительно в вопросе объединения украинского православия.

"Еще раз могу повторить, что церковь отделена от государства, должна быть, особенно от государства иностранного", - отметил президент.

П.Порошенко подчеркнул, что влияние иностранного государства, которое ощущает Украина сегодня, подтверждает правильность действий в вопросе предоставления Украинской православной церкви автокефалии.

Как сообщалось, Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Украине архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Иллариона из Канады.

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Новости Украины, Автокефалия, Константинопольский патриархат, Петр Порошенко, Томос.
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