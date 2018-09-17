Совет Европы проверит выполнение Украиной решений ЕСПЧ

18-20 сентября 2018 года комитет министров Совета Европы проанализирует как его страны-члены, в том числе Украина, выполняют судебные решения Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщили в Совете Европы.

В частности, речь идет о выполнении решений "Гонгадзе против Украины" (убийство журналиста и отсутствие эффективного расследования), "Группа Хайло против Украины" (нарушение права на жизнь и отсутствие эффективного расследования) и "Группы Каверзин и Афанасьев, Карабет и другие, Белоусов против Украины" (жестокое обращение и пытки со стороны полиции).

По делу Гонгадзе окончательное решение было принято 8 февраля 2006 года.

По делу "Группа Хайло против Украины" окончательное решение вынесено 13 февраля 2009 года.

По делу "Группы Каверзин и Афанасьев, Карабет и другие, Белоусов против Украины" окончательные решения принимались 15 августа 2012 года, 5 июня 2005 года, 17 апреля 2013 года и 7 февраля 2014 года.

Справка. Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по заключениям экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. С тех пор тело сохранялось в киевском морге.

В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы. В августе 2005 года в то время президент Виктор Ющенко, который сменил на посту главы государства Леонида Кучму, посмертно присвоил Гонгадзе звание Героя Украины.

Гонгадзе был похоронен 22 марта 2016 года в Киеве на территории церкви Николая Набережного. В обращении, приуроченном к похоронам, вдова Гонгадзе Мирослава отметила, что с захоронением журналиста его дело не прекращается, заказчики его убийства должны быть осуждены.