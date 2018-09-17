День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 17.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Новости: 100 и 200 евро: в ЕС впервые показали новые банкноты (Фото)
100 и 200 евро: в ЕС впервые показали новые банкноты (Фото)
Новости: Леоненко поделился ожиданиями от выступлений Шахтера в Лиге чемпионов
Леоненко поделился ожиданиями от выступлений Шахтера в Лиге чемпионов
Новости: В аварии погиб известный певец Михаил Луконин
В аварии погиб известный певец Михаил Луконин
X

Совет Европы проверит выполнение Украиной решений ЕСПЧ

ЕСПЧ
18:09 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В Совете Европы проанализируют выполнение Украиной решения Европейского суда по правам человека об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

18-20 сентября 2018 года комитет министров Совета Европы проанализирует как его страны-члены, в том числе Украина, выполняют судебные решения Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщили в Совете Европы.

В частности, речь идет о выполнении решений "Гонгадзе против Украины" (убийство журналиста и отсутствие эффективного расследования), "Группа Хайло против Украины" (нарушение права на жизнь и отсутствие эффективного расследования) и "Группы Каверзин и Афанасьев, Карабет и другие, Белоусов против Украины" (жестокое обращение и пытки со стороны полиции).

По делу Гонгадзе окончательное решение было принято 8 февраля 2006 года.

По делу "Группа Хайло против Украины" окончательное решение вынесено 13 февраля 2009 года.

По делу "Группы Каверзин и Афанасьев, Карабет и другие, Белоусов против Украины" окончательные решения принимались 15 августа 2012 года, 5 июня 2005 года, 17 апреля 2013 года и 7 февраля 2014 года.

Справка. Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по заключениям экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. С тех пор тело сохранялось в киевском морге.

В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы. В августе 2005 года в то время президент Виктор Ющенко, который сменил на посту главы государства Леонида Кучму, посмертно присвоил Гонгадзе звание Героя Украины.

Гонгадзе был похоронен 22 марта 2016 года в Киеве на территории церкви Николая Набережного. В обращении, приуроченном к похоронам, вдова Гонгадзе Мирослава отметила, что с захоронением журналиста его дело не прекращается, заказчики его убийства должны быть осуждены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ЕСПЧ, Совет Европы, Убийство Георгия Гонгадзе, Убийство журналиста.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Запущен механизм прекращения Договора о дружбе с РФ Под Генпрокуратурой пострадали 7 полицейских Генпрокуратуру пикетируют "ультраправые"

Последние новости

Ева Лонгория поделилась милыми фото с сыном в Австралии Экс-тренер сборной России готов возглавить Динамо Курц: Нужно предотвратить "жесткий Brexit"
Сегодня читают
01 В Украине планируют переименовать две области
02 Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
03 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в четвертом выпуске (Видео)
04 Принц Гарри пошутил о королеве Елизавете II
05 Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Новости сегодня
18:45 Мега смешные комиксы, которые помогут провести вечер весело
18:37 Лунин попал в тройку лучших молодых голкиперов FIFA 19
18:36 Врачи рассказали, какие продукты замедляют старение мозга
18:19 iPhone Xr получил важное преимущество
18:18 Красивые пилоты из Швеции, с которыми хочеться полетать (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине выросла средняя зарплата
В Украине выросла средняя зарплата
Новости: Супрун предложила украинцам очередной вид "терапии"
Супрун предложила украинцам очередной вид "терапии"
Новости: Беспорядки под ГПУ: появилась реакция Луценко
Беспорядки под ГПУ: появилась реакция Луценко
Новости: Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина прокомментировала свое выступление
Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина прокомментировала свое выступление
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь