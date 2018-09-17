Порошенко и госсекретарь обороны Британии обсудили военное сотрудничество

Президент Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном перспективы усиления санкционного режима в отношении Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент принял госсекретаря по вопросам обороны Великобритании. Собеседники положительно отметили интенсивность украинского-британского диалога в сфере безопасности и обороны. В частности, президент высоко оценил вклад Великобритании в укрепление оборонного потенциала и тренировки Вооруженных сил Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества на этом направлении. ”Речь шла также о перспективах усиления санкционного режима в отношении Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери”, - сообщили в пресс-службе.

Президент приветствовал решение госсекретаря по вопросам обороны Великобритании посетить линию столкновения на Донбассе.

Отдельное внимание стороны уделили усилению сотрудничества между Украиной и Великобританией в рамках НАТО и ООН, а также двустороннему сотрудничеству в сфере противодействия киберугрозам.