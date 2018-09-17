День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 17.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Зарплата военнослужащих: Порошенко сделал новое заявление
Зарплата военнослужащих: Порошенко сделал новое заявление
Новости: До +28°: синоптики обещают украинцам бабье лето
До +28°: синоптики обещают украинцам бабье лето
Новости: Несколько бразильских футболистов Шахтера пропустят матч с Хоффенхаймом в ЛЧ
Несколько бразильских футболистов Шахтера пропустят матч с Хоффенхаймом в ЛЧ
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
X

Порошенко и госсекретарь обороны Британии обсудили военное сотрудничество

Петр Порошенко и Гэвин Уильямсон
21:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко обсудил с госсекретарем по обороне Великобритании перспективы усиления санкций против РФ.

Президент Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном перспективы усиления санкционного режима в отношении Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент принял госсекретаря по вопросам обороны Великобритании. Собеседники положительно отметили интенсивность украинского-британского диалога в сфере безопасности и обороны. В частности, президент высоко оценил вклад Великобритании в укрепление оборонного потенциала и тренировки Вооруженных сил Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества на этом направлении. ”Речь шла также о перспективах усиления санкционного режима в отношении Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери”, - сообщили в пресс-службе.

Президент приветствовал решение госсекретаря по вопросам обороны Великобритании посетить линию столкновения на Донбассе.

Отдельное внимание стороны уделили усилению сотрудничества между Украиной и Великобританией в рамках НАТО и ООН, а также двустороннему сотрудничеству в сфере противодействия киберугрозам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ВСУ, Гэвин Уильямсон, НАТО, Петр Порошенко, Санкции против РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Дата и место встречи "Нормандской четверки" неизвестны Порошенко: Украина уже на финишной прямой получения Томоса Гройсман провел телефонный разговор с Могерини

Последние новости

Археологи обнаружили предполагаемое место рождения Генриха VII Восхитительные снимки о повседневной жизни в Северной Корее (Фото) Экс-игрок Ливерпуля может продолжить карьеру в УПЛ
Сегодня читают
01 В Украине планируют переименовать две области
02 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
03 Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
04 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в четвертом выпуске (Видео)
05 Принц Гарри пошутил о королеве Елизавете II
Новости сегодня
21:34 Астрономы показали удивительный снимок "Карлика из Феникса"
21:34 Потрясающие воссоздание детских снимков из семейного альбома (Фото)
21:25 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
21:25 В Госкино анонсировали 18 новых украинских фильмов
21:20 Аэропорт "Львов" отменил авиарейсы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе
В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости: В Украине выросло сельхозпроизводство
В Украине выросло сельхозпроизводство
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы
Новости: Джамала опубликовала снимки с концерта в честь 50-летия Кузьмы
Джамала опубликовала снимки с концерта в честь 50-летия Кузьмы
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь