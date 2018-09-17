В четверг Рада направит в КСУ законопроект о закреплении в Конституции курса страны в ЕС и НАТО

В четверг, 20 сентября, Верховная Рада проголосует за направление предложений президента Украины Петра Порошенко по изменениям в Конституцию страны относительно курса страны в Европейский Союз и НАТО в Конституционный суд, заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"У меня нет сомнений, что в четверг украинский парламент проголосует за направление предложений президента Украины относительно изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины в ЕС и НАТО в Конституционный суд. И я не считаю справедливыми упреки о том, что эта инициатива президента имеет политический подтекст. Здесь только один подтекст - закрепить в нашем Основном законе стратегической цели Украины - членство в ЕС и НАТО. И не дать ни одного шанса для реванша пророссийских сил", - подчеркнула политик в комментарии телеканалу "Прямый", сообщает в понедельник вечером пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко".

"Реванш сегодня поднимает голову, в этом также есть вина и Верховной Рады, где много предательства и попыток делить все, что происходит в Украине, на белое и черное, не замечая других красок. Поэтому наша задача предотвратить реванш, в том числе, зафиксировав неизменность курса страны в Конституции", - отметила И.Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады выразила уверенность, что все фракции эту инициативу поддержат.