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ГПУ: Тумгоев признался, что воевал в Сирии

22:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что гражданин РФ Тимур Тумгоев, которого Украина экстрадировала в Россию, признался в том, что воевал в Сирии.

В РФ Тумгоева обвиняют в причастности к ИГИЛ, сообщил Енин в комментарии Общественному.

Енин отметил, что ГПУ имеет показания, что подозреваемый воевал в Сирии, в частности он сам рассказал о своем участии в боевых действиях в арабской республике, о чем свидетельствует его подпись в материалах дела.

Также заместитель генпрокурора рассказал, что Европейский суд по правам человека изучил материалы дела и в итоге дал "зеленый свет" на экстрадицию, потому что не обнаружил риска преследования обвиняемого по политическим, этническим или религиозным мотивам.

Кроме того, подчеркнул Енин, Тумгоев не принимал участия в боевых действиях на Донбассе.

"Хотел бы акцентировать внимание именно на том, что ни у Генеральной прокуратуры, ни у других органов, причастных к экстрадиционной проверке, в течение 2 лет с момента вынесения этого решения не было никаких свидетельств об участии господина Тумгоева, как утверждают его якобы собратья, в антитеррористической операции", — подчеркнул он.

По мнению прокурора, заявления об участии Тумгоева в боевых действиях на Донбассе является манипуляцией общественным мнением.

13 сентября пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что Украина экстрадировала гражданина России Российской Федерации Тимура Тумгоева с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров.

В России Тумгоева обвиняют в том, что он принимал участие в боевых действиях в Сирии в составе одного из формирований группировки "Исламское государство".

Беспорядки под ГПУ: появилась реакция Луценко

Днем 17 сентября представители националистических организаций под зданием Генеральной прокуратуры Украины протестовали в связи с экстрадицией в Россию гражданина РФ Тимура Тумгоева, который предположительно воевал на Донбассе. Между силовиками и представителями националистических движений произошли столкновения.

В полиции заявили, что во время столкновений пострадали семеро правоохранителей. По фактам событий внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ст. 296 (Хулиганство).

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Новости Украины, ГПУ, Евгений Енин, Россия, Тимур Тумгоев.
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