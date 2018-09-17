ГПУ: Тумгоев признался, что воевал в Сирии

В РФ Тумгоева обвиняют в причастности к ИГИЛ, сообщил Енин в комментарии Общественному.

Енин отметил, что ГПУ имеет показания, что подозреваемый воевал в Сирии, в частности он сам рассказал о своем участии в боевых действиях в арабской республике, о чем свидетельствует его подпись в материалах дела.

Также заместитель генпрокурора рассказал, что Европейский суд по правам человека изучил материалы дела и в итоге дал "зеленый свет" на экстрадицию, потому что не обнаружил риска преследования обвиняемого по политическим, этническим или религиозным мотивам.

Кроме того, подчеркнул Енин, Тумгоев не принимал участия в боевых действиях на Донбассе.

"Хотел бы акцентировать внимание именно на том, что ни у Генеральной прокуратуры, ни у других органов, причастных к экстрадиционной проверке, в течение 2 лет с момента вынесения этого решения не было никаких свидетельств об участии господина Тумгоева, как утверждают его якобы собратья, в антитеррористической операции", — подчеркнул он.

По мнению прокурора, заявления об участии Тумгоева в боевых действиях на Донбассе является манипуляцией общественным мнением.

13 сентября пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что Украина экстрадировала гражданина России Российской Федерации Тимура Тумгоева с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров.

В России Тумгоева обвиняют в том, что он принимал участие в боевых действиях в Сирии в составе одного из формирований группировки "Исламское государство".

Днем 17 сентября представители националистических организаций под зданием Генеральной прокуратуры Украины протестовали в связи с экстрадицией в Россию гражданина РФ Тимура Тумгоева, который предположительно воевал на Донбассе. Между силовиками и представителями националистических движений произошли столкновения.

В полиции заявили, что во время столкновений пострадали семеро правоохранителей. По фактам событий внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ст. 296 (Хулиганство).