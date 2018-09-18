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Уильямсон: Безопасность Украины – это безопасность и Великобритании

Гэвин Уильямсон
05:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Гэвин Уильямсон подчеркнул, что Лондон оказывал и продолжит оказывать помощь Украине в защите ее территориальной целостности.

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон подчеркнул, что Лондон оказывал и продолжит оказывать помощь Украине в защите ее территориальной целостности, свидетельством чего является помощь военнослужащих ВС Великобритании в обучении украинских военных по различным направлениям.

"Мы придерживаемся наших обязательств и будем с вами, пока существует опасность, помогая вам восстановить мир. Мы не позволим разрушить наши общие ценности. Ваша безопасность - это безопасность и Великобритании", - цитирует Г.Уильямсона пресс-служба Минобороны Украины в понедельник.

Он отметил, что делегация Великобритании прибыла в Киев для того, чтобы продемонстрировать солидарность с украинскими друзьями. Г.Уильямсона также отметил, уже три года военнослужащие Великобритании помогают украинцам защищать их территорию, подготовив более 9,5 тыс. военнослужащих ВСУ по различным вопросам: от спасения жизни и оказания медицинской помощи к развитию профессиональных навыков.

Говоря о состоявшихся с министром обороны Украины Степаном Полтораком переговорах, госсекретарь по вопросам обороны Великобритании сказал: "Наши переговоры были очень продуктивными: мы обсудили много вопросов. И это не удивительно, так как много существует общего между двумя странами. Мы - парламентские демократии. Мы верим в толерантность, справедливость и свободу слова. Наши две страны вместе сталкиваются с одинаковыми угрозами. Сегодня вы живете на линии фронта, но вы не в одиночку с этой проблемой".

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